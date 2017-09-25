Kendi parfümünüzü yaratabilirsiniz
9 farklı kokudan oluşan parfüm ile herkes, kendisi için en ideal kokuyu yaratabilecek
Koton Beauty, yeni sezonda kişiye özel en ideal parfümü yaratmayı sağlıyor.
Koton Beauty’nin Mix&Match ürünleri ile artık herkes, günün her saatine ve farklı aktivitelere uygun kokulara diledikleri gibi hayat verecek.
Koton Beauty’nin 9 farklı kokudan oluşan Mix&Match parfümleri, tek başlarına kullanılabildiği gibi, birbirleriyle eşleştirilerek de yepyeni kokular ortaya çıkarıyor. Şekerli, taze ve çiçeksi kokular olmak üzere 3 farklı gruba toplanan Mix & Match parfümler, her bir parfüm için birleştirilebilecek de 3 farklı koku alternatifi sunuyor.
Her bir şişenin arkasında, karışımların sonunda nasıl bir koku ile karşılaşılacağına dair ipuçları da veren Mix&Match parfümler, Koton Mağazaları’nda ve online alışverişin adresi www.koton.com‘da 14.99 TL’den satışa sunuluyor.
Koton Beauty’nin Mix&Match ürünleri ile artık herkes, günün her saatine ve farklı aktivitelere uygun kokulara diledikleri gibi hayat verecek.
KENDİ PARFÜMÜNÜ KENDİN YARAT
Koton Beauty’nin 9 farklı kokudan oluşan Mix&Match parfümleri, tek başlarına kullanılabildiği gibi, birbirleriyle eşleştirilerek de yepyeni kokular ortaya çıkarıyor. Şekerli, taze ve çiçeksi kokular olmak üzere 3 farklı gruba toplanan Mix & Match parfümler, her bir parfüm için birleştirilebilecek de 3 farklı koku alternatifi sunuyor.
Her bir şişenin arkasında, karışımların sonunda nasıl bir koku ile karşılaşılacağına dair ipuçları da veren Mix&Match parfümler, Koton Mağazaları’nda ve online alışverişin adresi www.koton.com‘da 14.99 TL’den satışa sunuluyor.