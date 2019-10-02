Kendi robotunu işe aldı

Rus teknoloji firması Promobot, yeni ürettiği yapay zekaya sahip insansı robot Robo-C’ye istenilen kişinin yüz şeklini verebiliyor. Firmanın CEO’su Aleksei Yuzhakov, üretilen ilk prototipe kendi yüzünü yaptırdı.

Bu robot dünyanın karşısına ilk olarak bir haber spikeri olarak çıkmıştı. Geçtiğimiz nisan ayında bir Rus televizyonunda kısa bir süreliğine haber okuyan ve tıpkı gerçek bir spiker gibi davranan robot görenleri hayrete düşürmüş, hatta gazetelerde 'Haber spikerleri artık işsiz kalacak' gibi haberler yapılmıştı.

Aleksei daha sonra da bu robotu firmanın resepsiyon bölümünde işe aldı. 600’den fazla mimik yapabilen robot, soruları yanıtlayıp ziyaretçileri gerekli yerlere yönlendiriyor. Aleksei Yuzhakov’un kendi yüzünü yaptırdığı Robo-C modeli de insanlar 8saat gibi 8 saat çalışıyor. Sonra şarj edilmesi gerekiyor.