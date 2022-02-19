Olay, Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evlerinin yakınında oyun oynarken birden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine ailesi tarafından otomobille Pertek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in boğazına şeker kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

İHA