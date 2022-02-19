Türkiye Kendi sünnet düğününde hayatını kaybetti! Muhammed'in ölüm nedeni belli oldu!

Kendi sünnet düğününde hayatını kaybetti! Muhammed'in ölüm nedeni belli oldu!

Türkiye

Kendi sünnet düğününde hayatını kaybetti! Muhammed'in ölüm nedeni belli oldu!

Tunceli’nin Pertek ilçesinde, sünnet düğününde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan’ın boğazına şeker kaçtığı belirlendi.

19 Şubat 2022, Cumartesi 18:37 Son Güncelleme:
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Olay, Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sünnet düğünü olan Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evlerinin yakınında oyun oynarken birden fenalaşarak yere düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine ailesi tarafından otomobille Pertek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed’in boğazına şeker kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

İHA

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