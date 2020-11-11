Kendi torununu doğurdu

Geçtiğimiz haftalarda BBC’nin verdiği haberle duyulan olayın kahramanları Cecile Eledge, oğlu Matthew Eledge ve oğlunun eşi Elliot Dougherty oldu.

61 yaşında doğum yaptı

ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan 61 yaşındaki Eledge, eşcinsel oğlu ile oğlunun eşinin çocuk istediğini biliyordu. Ancak biyolojik gereklilikler nedeniyle bu konuda çiftin mutlu olamadığını gören Eledge’nin aklına bir fikir gelir: kendi torununu doğuracak ve çocukları mutlu olacak.

Anne Eledge, oğlu ve oğlunun eşine böyle bir teklifle gittiğinde karşılaştığı tepkinin fikre gülünmesi oğlunu ifade ediyor.

İş ciddiye binince gerekli testler yapıldı

Matthew Eledge ve eşi Elliot Dougherty, Eledge’nin teklifinde ciddi olduğunu anladıklarında konunun uzmanına danışmak istediler. Doktora başvurup seçenekleri masaya yatırdılar. Doktordan umdukları yönde cevap alan çift gerekli hazırlıklara başladı.. Eledge’nin hamile kalmak için oğlundan sperm alması gerekti

Anne Eledge’nin çeşitli testlerden sonra doğum için uygun bir bünyeye sahip olduğunun anlaşılmasıyla süreç başlatıldı. Doğum için sperm oğlu Matthew’den alındı. Yumurta donörü ise Dougherty’nin kız kardeşi Lea oldu.

Dünyaya gelen miniğin adı konuldu. Babaannesi tarafından dünyaya gelen küçük hanımın adı Uma Louise oldu.

Tek şansı buydu

Konuya ilişkin yorumda bulunan Dougherty, heteroseksüel çiftlerin çocuk sahibi olmak için tüp bebek yöntemi seçeneği değerlendirebildiğini ancak kendileri için biyolojik çocuk sahibi olmanın tek yolunun bu yöntem olduğunu vurguladı. Öğretmen olan Matthew Eledge ise “Özgün olmamız gerektiğini ve alışılmışın dışında düşünmemiz gerektiğini biliyorduk” dedi. Üç çocuk annesi Cecile Eledge’in son gebelik süreci sorunsuz geçti.