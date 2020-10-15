Türk kültüründen ilham almayı sürdüren tasarımcı Yakup Biçer, kültürün güçlü elementlerini koleksiyonuna yansıtmaya devam ediyor. Süper kahraman olarak ilham aldığı pehlivanları, kumaşlarının desenine entegre etmesi de önceki koleksiyonuna referans yapmakta. Buna ek olarak, yeni koleksiyonunda ise modern bir savaşçı esintileri bulunduruyor.









Muska görünümlü çanta ve şalvar siluetinden oluşan görünümde Biçer, kendi tasarımlarında Türk kültürünün miraslarını modern bakışla harmanlıyor. Muskanın içinde dua taşındığından ötürü bir koruma oluşturduğuna inanılır. Bu yüzden çanta ve aynı zamanda kullanılan paraşüt kumaşının işlevselliği ile koruma kalkanı oluşturan bir koleksiyon. Keskin siluetlerin yanında kullanılan aksesuarlar ile SS21 koleksiyonu savunmaya hazır. Postal ve güçlü siluetler koleksiyonun savaşçı görünümden ilham aldığını da gösteriyor.

Modern çizgisini şehrin sokaklarına taşıyan başka bir öge ise baskın renk tonları. Diğer yandan bandana ve kolay kullanım sağlayan çantalar ile trend bir görünüm oluşturan koleksiyon, şehirli siluetiyle havalı tavrından vazgeçmiyor.

Sıcaktan koruyacak ince ve tiril kumaşlar şehirde adeta bir koruyucu görevi görmekte. Konforu cool görünümlerle sunarken özellikle günümüzde çok kullandığımız eldivenler birçok işlev görerek kolaylık sağlamakta. Maxi çantalar ile multi fonksiyonelliği sunan Biçer, bütün tasarımlarıyla her bireyin ilgi odağı.

Y PLUS ’ın siluet, kumaş seçimi ve sofistike oluşu tasarımları zamansız birer parça haline getiriyor. Zamansız tasarımlar sürdürülebilirliği beraberinde getiriyor. Buna ek olarak, DNA’sında bulunan cinsiyetsiz ve avangart tasarımlar ile Y PLUS bireyselliği ve yaratıcılığı kutluyor. Cinsiyetsiz ve yaş algısını kıran tasarımlar, yeni jenerasyonun beklentisini karşılarken tüm sofistike ve cool bireylerin gözdesi.





Dijital ortamda sunulan Y PLUS SS21 koleksiyonu tasarımlarının kumaş ve siluetlerinden ötürü sizi korurken günümüzde içinde bulunduğumuz durumda da şehirli cool tavrınızdan ödün vermemenizi sağlayacak.





Defilenin kreatif danışmanlığını Öner Evez, stil danışmanlığını Oğuz Erel üstlenirken Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI) 15.sezonu Türkiye Tanıtım Grubu’nun (TTG) desteğiyle gerçekleşti