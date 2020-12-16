Kendi ürettiği içkiden zehirlendi

Kırklareli’de bir kişi internet üzerinden satın aldığı etil alkol ile kendi ürettiği içki sebebiyle zehirlendi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırkköy köyünde yaşayan N.Ö. isimli şahıs, internet üzerinden satın aldığı etil alkol ile 5 litre rakı yapıp, 1 litresini içti. İçtikten sonra kendini kötü hissetmesi üzerine yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen şahsın içkiden zehirlendiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından 4 litre içkiye el konuldu.

İHA







