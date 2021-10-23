Türkiye Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı!

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı!

Türkiye

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı!

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle toplam 175 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

23 Ekim 2021, Cumartesi 09:58 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin tespit ettikleri kişileri arayarak, 'hesabınızda bulunan paralar terör örgütüne aktarılacak' diye iletişime geçtiklerini belirledi.


AYNI YÖNTEMLE 175 BİN LİRA

Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin, mağdur kişilere müşterisi oldukları bankada görevli kişilerin terör örgütleriyle ortak hareket ettikleri ve paraları aktaracaklarını söyleyerek, mağdur kişilerden toplam 175 bin lira para dolandırdıklarını tespit etti. Siber polisi organize şekilde hareket ettiği tespit edilen şebekeye yönelik dün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerce şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal, ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı kameralarca görüntülenirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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