'Kendime çıkmış kadar evindim'

Her yıl heyecanla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, 120 milyon TL’lik büyük ikramiye, 9876066 numaralı çeyrek bilete çıktı. Bilet sahibi, 30 milyon TL’lik ikramiyenin sahibi olurken, çeyrek bileti satan bayinin sahibi Vedat Yiğit, 2020’de de 20 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti kendisinin sattığını söyledi.

GÜZEL GÜNLERDE HARCASIN BU PARANIN HAYRINI GÖRSÜN

Yiğit, 25 yıldır şans oyunları satışıyla uğraştığını belirterek, “Ekmeğimi bu işten kazanıyorum. Bu defa da nasip banaymış, büyük ikramiye isabet eden bilet benim bayimden satıldı. Çok sevindim. Çıkan kişiyi şu ana kadar biz de öğrenemedik. Kendisi adının açıklanmasını istemiyor. Biz de buna saygılıyız. Fakat tabii ki müşterimizi de merak ediyoruz. Talihlinin ikramiyesini, yeni yılda sağlık ve sıhhatle, iyi ve güzel günlerde harcamasını ve hayrını görmesini dilerim. İnsanlara, topluma faydalı yaşamasını isterim. Benim sattığım biletlere büyük ikramiye çıkınca, kendime çıkmış gibi seviniyorum. Kendim de devamlı bilet alıyorum. Ancak, kendimden önce hep müşterilerimin biletlerine ikramiye çıkmış mı çıkmamış mı diye bakıyorum” dedi.

'ÇIKARSA VAR YA' SLOGANIMIZ BİZE GERÇEK OLDU

Büyük ikramiyenin İzmir’e çıkmasının kentteki bayiler için sevinç kaynağı olduğunu belirten Yiğit, "Çünkü, bu piyango bileti satışlarında artışa neden olacaktır. İstanbul'da nasıl Nimet Abla varsa İzmir'de de bir Vedat Abi çıksın piyasaya. İnsanlar şansını denesin. Şimdi Milli Piyango'nun bir sloganı var ‘Çıkarsa var ya’ diye. Artık ‘çıkarsa’ değil, çıktı diyebileceğim. Benim bayimden çıktı. Bu slogan, güzel bir slogan. Biz de bunu sloganı burada devam ettireceğiz. Bundan sonraki hedefim ve beklentim artık Sayısal Loto ve Süper Loto’nun da bayimde oynanan kupona çıkması” diye konuştu.