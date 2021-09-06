Kendini baştan yarat

Başak burcu ilerleyişinde olan Mars ve yeniay toprak elementi vurgusunu arttırmakta. Sağlam temeller atmak üzere şekillenen düşüncelerimizle harekete geçeceğiz. Üretkenlik ve verimli işlere yönelmek içinde bulunacağımız zaman diliminde bizi hareket geçiren en temel amaç, en temel istek halini alacak. Yeniay, hayatlarımızda gerçekçi bakış açımızı koruyabildiğimiz, sorumluluğu üzerimize alabildiğimiz ve disiplinli çaba gösterebildiğimiz her türlü yeni başlangıçlar için destekleyici ivme taşıyor. Bir diğer yandan yeniay enerjisi değişen şartların, değişken durumların içinde olacağımız bir zaman dilimine de işaret etmekte.

Hayatlarımıza bir nevi yeniden şekil vermek, olduğu halinden çok daha iyi hale getirmek için gerek fiziksel gerek ruhsal olarak hızlı ve etkili bir çaba içine giriyoruz. Motivasyonumuz daha fazla gelişmeye ve koşullarımızı iyileştirmeye yöneltmenin tam zamanlarındayız.

Başak burcu her konuda mükemmeliyetçidir ve bu mükemmeliyetçiliğini bir hizmet anlayışına çevirmekten hiç geri durmaz ve böylece fayda sunan, düzen getiren, yararlı olanı bulmaya çalışan şekilde çalışır. Yeter ki mükemmeliyetçiliği Başak burcunu dar kalıpların, dar bakış açısının içerisine sokmasın.

Yeniayla birlikte güçlenen analiz yeteneğimizi, gerçeklik algımızı, detaylandıran bakış açımızı, artan zihinsel kapasitemizi olaylar üzerinde pozitif olarak kullanabilir ve somut sonuçlar elde edebiliriz. Yeniay derecesi Boğa burcunda retro konumunda ilerleyen Uranüs ile uyumlu açı yapıyor. Uranüs’ün değişimci ve ileriye yönelik yenilikçi bakış açısının verdiği destek, görüş açımızı dar çerçeveden değil geniş çerçeveden tutabilmemiz adına çok daha da gülümseten sonuçları ortaya çıkaracağa benziyor. Bu dönemde hayatlarımıza katacağımız yeni düzenlemeler ve beraberinde gelecek elemeler, ayıklamalar söz konusu olmaya başlıyor ve şimdiye kadar beklettiğimiz, değişime cesaret edemediğimiz ya da gerekli özveriyi göstermekte tereddüt ettiğimiz konular ön plana çıkıyor. Peki, bu dönemi nasıl değerlendirebiliriz diyecek olursak özellikle aşağıda size fikir olarak verdiğim tavsiyeleri uygulamak isterseniz 7 Eylül günü ve sonrasında haftanın tüm günlerini değerlendirebilirsiniz.

Örneğin uzun zamandır günlük rutinlerinizi değiştirmek istiyor ve bir türlü başlangıç yapamıyorsanız şimdi tam zamanı olabilir. İş, plan, proje, organize olma gibi sizi bekleyen durumlara kolları sıvamak için yine harika bir zaman aralığı diyebiliriz. Uzun zamandır ertelediğiniz işleri artık ele almak, bekleyen kararları yürürlüğe koymak için az çaba büyük sonuçlar verebilir. Eskileri atalım yenilere yer açalım mantığı ile evinizi, dolaplarınızı, çekmecelerinizi ve klasörlerinizi sıkı bir elemeye tabi tutabilirsiniz. Banka hesabınızı, ödeme ve faturalarınızı, alacak vereceklerinizi, alışveriş listenizi, kart ekstrenizi gözden geçirebilir gerçekçi bir planlama yoluna gidebilirsiniz. Diyete başlamak için belki de bugünü beklemiş olabilirsiniz, beklemediyseniz de ve diyete girmeye ihtiyacınız varsa şimdi hemen bir diyet listesi ile kalıcı kilo verme fırsatını kullanmaya başlayabilirsiniz. Sağlıklı olmak adına da her türlü doğal beslenmeye dönmek hem fiziken hem ruhen kendimizi arındırmak için yine Başak burcu yeniayının arındıran ve saflaştıran enerjisini değerlendirmek fayda sağlayacaktır.

Güzel bir hafta dilerim

Sevgiyle