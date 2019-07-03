Kendini bıçaklayıp yardım istedi

İzmit Kadıköy Mahallesi Okur Sokak’ta 112 Acil Yardım Hattı’nı arayarak bıçaklandığını söyleyen bir kişinin ihbarı üzerine polis ve acil sağlık ekipleri harekete geçti.

EKİPLER BULMAK İÇİN ÇABALADI

Adrese giden ekipler, bina kapısından içeriye giremeyince ihbarı yapan kişiye telefondan ulaşmak istedi. Telefonu açmaması üzerine binadaki tüm zillere basan ekipler, apartmandaki daireleri tek tek kontrol ederek bacağından yaralanan Sadık E.’yi buldu.

“YOK, YOK. BİR ŞEY YOK”

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sadık E., daha sonra ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Bacağından hafif yaralanan ve ambulansa yürüyerek binen Sadık E., ambulansa giderken kendisine "Ne oldu?" diye soran komşusuna, "Yok, yok. Bir şey yok" diyerek cevap verdi. Sadık

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR İDDİASI

E.’nin psikolojik sorunları olduğu ve olay yerinde polislere verdiği ilk ifadede kendi kendini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA