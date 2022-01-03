Türkiye Kendini böyle savundu: Karnım acıkmıştı normalde yapmıyorum

Kendini böyle savundu: Karnım acıkmıştı normalde yapmıyorum

Türkiye

Kendini böyle savundu: Karnım acıkmıştı normalde yapmıyorum

Aksaray’da 1.18 promil alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, "Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum" diyerek kendini savundu.

03 Ocak 2022, Pazartesi 23:14 Son Güncelleme:
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Olay, Eski Sanayi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 42 DVA 16 plakalı otomobil sürücünü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu Muhammet Esat D.’nin (33) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi.


"Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum" diye kendini savunan sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İHA

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