POSTA.COM.TR- İtalyan sporcu, internet üzerinden 15 yıldan fazla bir süredir birlikte olduğu Brezilyalı bir süpermodele aşık olduğuna inandırılıp nişanlandıktan sonra kendini borç içinde buldu.

Eski bir İtalyan milli voleybol takımı oyuncusu ve şimdiki Gioia Del Colle'nin kaptanı olan 42 yaşındaki Roberto Cazzaniga, 'Maya' adlı bir kadınla uzun mesafeli bir ilişki içinde olduğunu düşünüyordu.

İkilinin ilişkileri, bu dolandırıcılığın arkasındaki isimlerden biri olduğu ortaya çıkan Manuela isimli ortak bir arkadaşları tarafından telefon üzerinden tanıştırılmalarıyla başladı.

Dolandırıcı, Cazzaniga'ya Brezilyalı Alessandra Ambrosio'nun fotoğraflarını kendisininmiş gibi atarak onu inandırmayı başardı.

İngiliz The Mirror'ın haberine göre, çift hiç yüz yüze görüşmemelerine rağmen internet üzerinden nişanlandılar ve birbirlerine yıllardır hediyeler gönderdiklerini ve yardım gönderdiği öğrenildi.

Ünlü voleybolcunun Maya'ya gönderdikleri arasında ise sıfır kilometre bir araba ve kalp rahatsızlığının tedavisi için harcanacağını düşündüğü 600 bin sterlin (9.6 milyon TL) de vardı.

Takım arkadaşlarının yaşananları daha derinlemesine incelemesinin ardından Cazzaniga, İtalyan yetkililere başvurarak ayrıntılı bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu bildirdi.

Ünlü voleybolcu, İtalyan televizyon programı 'Le Iene'de yaptığı konuşmada, hikayesiyle halka açıldı. Bir dolandırıcı tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve binlerce euro borcu olduğunu itiraf etti.