Kendini göğsünden bıçakladı, eski sevgilisini suçladı

Posta.com.tr | İngiltere'de 33 yaşındaki Wayne Slough, eski sevgilisiyle kavga ettikten sonra kendini göğsünden bıçakladı ve eski sevgilisini suçladı. O anları da telefonuyla kaydetti. Maidstone Kraliyet Mahkemesi, gerçeği saptırmak suçundan genç adamı 2 yıl hapse mahkum etmişti. Ancak temyize giden davada karar bozuldu ve hapis cezası 3 yıla çıkarıldı. Slough, eski sevgilisiyle konuşmak için evine gittiğinde, telefonunu da cebine saklamıştı. Ses kaydı yapan cihazda, Slough, arabasına doğru ilerleyen eski sevgilisini görünce, "İşte geliyor" diyor. İddiasına göre eski sevgilisi o esnada genç adamın omzunu yumrukladı ve onu bıçakladı. Bıçağı fark edince onu göğsünden çıkarıp arabanın zeminine attığını ve aracını sürmeye başladığını söylüyor.

SEVGİLİSİNİN BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Yaklaşık 50 dakika sonra hastaneden Kent polisini arayan adam, görevlilere onu eski sevgilisinin bıçakladığını söyledi. Ancak Slough'un ses kayıtlarında onun kurban olduğunu kanıtlayacak hiçbir bulgu yoktu.

Bir görgü tanığı, Slough ve eski sevgilisi arasındaki kavgayı doğruladı.

ESKİ SEVGİLİNİN BIÇAKLARIYLA UYMUYORDU

Dedektifler, bıçakta eski sevgilinin DNA'sından hiçbir kanıt bulamadı. Üstelik bıçak, onun evindeki bıçak setiyle de uymuyordu. Ancak suç aleti, Slough'un evindeki bıçak setiyle uyuyordu.

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Slough, 3 yıl hapis cezası alarak cezaevine gönderildi.



