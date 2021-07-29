Magazin Kendini odaya kapatan Kanye West sosyal medyada alay konusu oldu

Kendini odaya kapatan Kanye West sosyal medyada alay konusu oldu

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Kendini odaya kapatan Kanye West sosyal medyada alay konusu oldu

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West, yeni albümüne konsantre olabilmek için penceresiz bir odada hapishane hayatı yaşadı. Kaldığı yeri takipçileriyle paylaşan West'e sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 20:21 Son Güncelleme:
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ABD'li rapçi Kanye West, iş hayatına konsantre olabilmenin ilginç bir yolunu buldu. West, yeni çıkardığı 10'uncu stüdyo albümü 'Donda' için kendini bir odaya kapattı.

HAPİSHANE HAYATI YAŞADI 

44 yaşındaki rapçi, albüm çalışmalarını tamamlayana kadar Atlanta'daki bir stadyumun içinde; televizyon, gardırop ve tek kişilik yatağın bulunduğu penceresiz bir odada hapishane hayatı yaşadı. Kanye West, kaldığı yerin fotoğrafını da Instagram hesabından yayınladı.

BAZI TAKİPÇİLERİ Tİ'YE ALDI 

Ancak West'in paylaşımı alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu ti'ye aldı. Ünlü rapçinin bir takipçisi, "Kanye, bir üniversite yurdunda tüm zamanların en çok beklenen albümlerinden birini yapıyor." derken, bir başkası da, "Bu, boşanmış her babanın bir hafta içinde sahip olacağı yeni dairesi." şeklinde yorum yaptı.

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