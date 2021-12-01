Türkiye Kendini odaya kilitleyen oğlunu kurtaramadı! Bi annenin en acı anı

Kendini odaya kilitleyen oğlunu kurtaramadı! Bi annenin en acı anı

Türkiye

Kendini odaya kilitleyen oğlunu kurtaramadı! Bi annenin en acı anı

Denizli'de kendisini odaya kilitleyen 31 yaşındaki Muharrem Akgül'den ses alamayan ailesi panik oldu. Kapıyı kırınca aile Akgül'ü hareketsiz şekilde yerde bulunca yıkıldı. kanepede yatarken buldu. Acılı annenin, 'Oğlum kurtaramadım oğlum!' diye haykırması yürek yaktı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
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Denizli'de madde kullanmak için kendisini odaya kilitleyen 31 yaşındaki şahıs, kapıyı kırarak içeri giren ailesi tarafından ölü bulundu. Evladını uyuşturucuya kurban veren annenin, “Oğlum, kurtaramadım oğlum” ağıtları yürek burktu.

KAPIYI KIRINCA HAREKETSİZ BULDULAR

Olay, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Muharrem Akgül, madde kullanmak için kendisini odaya kilitledi. Aradan geçen süre zarfında kapıyı çalan ailesi, ses gelmeyince panik oldu.



Soruları yanıtsız kalan aile üyeleri, kapıyı kırınca Akgül'ü hareketsiz şekilde kanepede yatarken buldu.

AĞIT YAKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgül’ün hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ağıtlar yakarken annesinin, “Oğlum kurtaramadım oğlum” ağıtları yürekleri burktu. Olay yeri İnceleme ekipleri evde çalışmalarını gerçekleştirirken, savcının incelemelerinin ardından Akgül’ün cansız bedeni morga kaldırıldı.

UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ

Ailesi tarafından kanepede ölü bulunan Muharrem Akgül’ün yüksek dozda uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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