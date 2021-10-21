Bilim & Teknoloji Kendini tamir eden telefon ekranı geliştirildi

Kendini tamir eden telefon ekranı geliştirildi

Bilim & Teknoloji

Kendini tamir eden telefon ekranı geliştirildi

Bilim insanları milyonlarca insana para ve zaman kazandıracak bir polimer geliştirdi. Araştırmacılara göre bu teknoloji sayesinde telefon ekranları kendi kendine tamir olacak. Çatlak ve kırık ekranlar birçok kullanıcının kabusu.

21 Ekim 2021, Perşembe 10:24 Son Güncelleme:
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Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nden iki araştırmacı bu sorunu çözebilecek bir yöntem geliştirdi. İkili, yaptıkları çalışmalar sonucunda kendi kendini tamir eden telefon ekranı geliştirdi. Telefonda meydana gelen çatlaklar bir süre sonra kendi kendine kapanmaya başlıyor. Bu da yakın gelecekte ekran değişiminin tarih olabileceği anlamına geliyor.

Araştırma ekibinden Twinkal Patel, "Çiziklerin oda sıcaklığında tamamen düzelmesini sağlamaya odaklandık" dedi. Geliştirilen polimer teknolojisinin ileride bataryaların ömrünü de uzatabileceği öne sürüldü.

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