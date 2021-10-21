Kendini tamir eden telefon ekranı geliştirildi

Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nden iki araştırmacı bu sorunu çözebilecek bir yöntem geliştirdi. İkili, yaptıkları çalışmalar sonucunda kendi kendini tamir eden telefon ekranı geliştirdi. Telefonda meydana gelen çatlaklar bir süre sonra kendi kendine kapanmaya başlıyor. Bu da yakın gelecekte ekran değişiminin tarih olabileceği anlamına geliyor.

Araştırma ekibinden Twinkal Patel, "Çiziklerin oda sıcaklığında tamamen düzelmesini sağlamaya odaklandık" dedi. Geliştirilen polimer teknolojisinin ileride bataryaların ömrünü de uzatabileceği öne sürüldü.