Kendinizi yenilemeye cildinizden başlayın

Organizasyonunu Azizoğlu Halkla İlişkiler’in yaptığı davette konuklarıyla tek tek ilgilenen Dr. Seran Göçer, davetlilere yaz sonrası güneş, deniz ve sıcakların yüzümüzde bıraktığı olumsuz etkileri ortadan kaldıran cilt bakım uygulamalarını tanıttı. Konuklara, yaz mevsimi sonrasında yapılması gereken bakım ritüellerini de anlatan Dr. Seran Göçer, 2021 yılı sonbahar sezonunda öne çıkan cilt gençleştirme ve cilt yenileme tedavileriyle ilgili detaylı bilgi verdi.

Ayşe Azizoğlu, Mehmet Köymen, İsmet Alpagut, Perihan Akı, Jülide Önengüt, Neslihan Kozanoğlu, Berat Aşıcıoğlu, Arzu Kunt, Hasan Altun, Burcu Şendir, Bahar Okyar, Meral Çalışıcı, Seran Göçer’in de yer aldığı davette konuklar keyifli vakit geçirdi.