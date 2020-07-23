Ankara'da arkadaşı tarafından kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek köpeğin ölümüne neden olan Volkan Uzun'un serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada #VolkanUzunTutuklansın etiketi altına çok sayıda tepki geldi.

Volkan Uzun isimli şahsın sosyal medya hesaplarında Türkiye Gençlik ve Spor Teşkilatı ve Kızılelma Ocakları teşkilat başkanı olduğu yazıyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinin Küçükesat semtinde yaşandığı iddia edilen olayda, Volkan Uzun isimli şahıs bakması için kendine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek öldürdü. Köpeğe tecavüz etmekle suçlanan Volkan Uzun kısa sürede Twitter'da Türkiye gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Binlerce hayvan sever, ilgili etiket ile paylaşım yaparak olaya tepki gösterirken, olayın duyulması sonrası failin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan Uzun'un tutulduğu Esad Şehit Fahri Demir Polis Karakolu önünde hayvan severler toplandı. Ardından, olay sonrası gözaltına alınan Uzun serbest bırakıldı.



