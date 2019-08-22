Kendisine güldüğünü iddia edip, topuklu ayakkabıyla saldırdı
Galler´ de bir kadın, restoranda yemek yiyen 3 kişiye kendisine güldükleri gerekçesiyle topuklu ayakkabı ile saldırdı
Wrexham şehrinde bir restoranda 3 arkadaş oturup yemek yedikleri sırada restorana bir çift giriş yaptı.
GİRER GİRMEZ SALDIRDI
Kay Marie Brown (25) restorana girer girmez kapının solunda oturan 3 arkadaşa topuklu ayakkabısıyla saldırdı. Ona hemen erkek arkadaşı ve Luke Anthony Bednarek(27) da katıldı.
KAFASINDAN KANLAR AKTI
Başına topuklu ayakkabısı darbesi alan gençlerden birinin kafasından kan aktığı görüldü. Polis, restorandakilere saldıran çifti gözaltına alırken, çiftin daha önceden de benzer suçlardan gözaltına alındığı bildirildi.
Kadının, restoranda oturanların kendisine güldüğünü ve bu yüzden onlara saldırdığı iddia edildi.
DHA