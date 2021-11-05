Türkiye Kendisine havlayan köpeğe öfkelenip dehşet saçtı

Kendisine havlayan köpeğe öfkelenip dehşet saçtı

Türkiye

Kendisine havlayan köpeğe öfkelenip dehşet saçtı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa E., motosikletiyle seyir halindeyken kendisine havlayan köpeğe av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda, 1 köpek ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

05 Kasım 2021, Cuma 20:13 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Yahşi Plajında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Mustafa E., motosikletiyle seyir halindeyken sokaktaki bir köpek kendine havladı. Öfkelenen Mustafa E., eve gidip av tüfeğini alarak tekrar olay yerine geldi. Mustafa E.’nin köpeklerin üzerine 3 el ateş açması sonucu olayda, 1 köpek yaralanırken, o sırada kafede oturan ve saçmaların isabet ettiği F.C., A.M.A., G.E. isimli üç kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kadın sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, veterinerde tedaviye alınan ’Kartal’ isimli köpeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Mustafa E. gözaltına polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede olayda kullanılan av tüfeği de ele geçirildi.

Olaya tanık olan Asuman Beyderoğlu, "Sahilde otururken, köpeğin yaralandığını gördük. O sırada olay yerinden geçen 3 kadın saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Köpeği veterinere götürdüler. Umarım o şahıs gereken cezayı alır, bu çağ dışı bir şey" dedi.

DHA

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