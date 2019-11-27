Genç TikTok fenomeni Paige Niemann, hayranı Ariana Grande'ye çok benzetilmesi üzerine bir gün onun gibi giyinip makyaj yapmaya karar veriyor. Ve taaa daa... Grande'nin adeta ikizi kadar benzediği bir videoyu takipçileri paylaşmasıyla fark edilen Niemann Twitter'da viral oldu. Videodan haberdar olan Ariana Grande ise şaşkınlığını dile getiren bir yorumda bulundu.









Videonun viral olmasının ardından bir dergiye röportaj veren Paige Neimann, ünlü sanatçının yorumunu görünce çok heyecanlandığını; bu videoyu Ariana'ya ne kadar hayran olduğunu göstermek için çektiğini belirtti.

12 yaşından beri uğraşıyor

'Çılgın' bir Grande hayranı olan Niemann 12 yaşından beri yüzünü Ariana'ya benzetmek için makyaj ve saç teknikleri denediğini ve bundan keyif aldığını söyledi.





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