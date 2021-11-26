Türkiye Kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu! Sebebi ise...

Kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu! Sebebi ise...

Türkiye

Kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtuldu! Sebebi ise...

Denizli'de bir kişi, kendisine para vermediği için babasını darp etti. Kendi oğlunu baldırından bıçaklayarak kurtulan baba ise oğlunun alkollü olduğunu ve alkol parası istediğini, reddedilince de aralarında tartışma çıktığını söyledi.

26 Kasım 2021, Cuma 09:22 Son Güncelleme:
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda aşırı alkollü olduğu iddia edilen G.İ., daha fazla alkol alabilmek için babasının evine gitti. Babası G.İ.'ye alkol parası vermeyi reddettiği için aralarında tartışma çıktı ve kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Baba T.İ., boğuşmadan oğlunu baldırından bıçaklayarak kurtuldu.

Darp ettiği babası tarafından bıçaklanan G.İ. kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı olan G.İ.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Alkol almaması için para vermediği için kendisini döven oğlunun elinden bıçaklayarak kurtulmayı başaran baba T.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Öte yandan, G.İ.’nin, babası T.İ.’nin evine daha öncesinden de defalarca gidip tartışma yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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