Türkiye Kendisini gasp eden kişilerin aracına atladı! Kameralara böyle yansıdı

Kendisini gasp eden kişilerin aracına atladı! Kameralara böyle yansıdı

Türkiye

Kendisini gasp eden kişilerin aracına atladı! Kameralara böyle yansıdı

Maltepe'de işçilerin maaşını ve iş yeri giderleri için bir miktar para çeken dürümcü 3 kişi tarafından gasp edildi. İçerisinde 150 bin lira olan çantanın çalınma anı güvenlik kameralarına yansırken gasbedilen dürümcü şüphelilerin kaçtığı sırada açık bıraktığı aracın kapısından içeri atladı.

21 Ekim 2021, Perşembe 15:00 Son Güncelleme:
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 Olay Maltepe'de 20 gün önce yaşandı. Ayın başı olması nedeniyle hem işçilerin maaşı hem de işyerinin ödemeleri için bankadan 150 bin lira çeken dürümcü Ahmet Tortup, işyerinin önünde geldiğinde bankadan itibaren takip edilen 3 kişi tarafından gasbedildi. İş yerinin hemen yanındaki otoparka giriş yapan gaspçılar, aynı otoparka park ettikten sonra işyerine yürüyen Ahmet Tortup'un elindeki para dolu çantayı gasbetti. Ellerinde kesici alet olduğu öğrenilen 3 şüpheli, çantayı çaldıktan sonra hemen otomobile yönelirken, bu sırada gasbedilen Ahmet Tortup ise, parayı kurtaRmak için şüphelilerin kaçtığı aracın açık kapısından içeri atladı. Ahmet Tortup'un bu mücadelesi otomobilden atılması ile sonuçsuz kaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Dürümcüde görev yapan Mehmet Caneri, "Arkadaşımız bankadan parayı çektikten sonra takip ediyorlar. Onlar da arkadaşımızın park ettiği otoparka giriyorlar. Çantada 150 bin lira vardı. Dükkanın önünde gasbediyorlar. Parayı aldıkları gibi otomobille kaçıyorlar" dedi. Mehmet Caneri, paranın işçilerin parası olduğunu belirterek olaya karışanların bulunmasını istedi.

DHA

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