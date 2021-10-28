Kendisini polis olarak tanıtıp 2 kişiyi dolandırdı

Konya’da elindeki telsizle kendisini polis olarak tanıtıp durduğu 2 kişinin 350 lirasını alan Ö.Ö. adlı kişi yakalandı. Şüphelinin üzerinde telsiz, metal kelepçe, bıçak ve 3 paket kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

350 LİRA ALIP UZAKLAŞTI

Olay, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Elinde telsizle kendisini polis olarak tanıtan Ö.Ö., yolda görüp durdurduğu 2 kişinin 350 lirasını alıp uzaklaştı.

2 mağdurun şikayeti üzerine bölgede çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ö.Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Yapılan üst aramasında ise telsiz, metal kelepçe, bıçak ve 3 paket kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.