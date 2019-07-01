Kendisini taciz eden babasını ‘hırsız’ sevgilisine öldürtecekti

Geçen cuma günü yaşanan olayda, Terazidere Mahallesi’ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri saat 04.00’te olay yerine geldi. Ev sahibi 56 yaşındaki Recai Ü. bıçakla yaralanmıştı.Hırsızlardan Cihan B. polislerce yakalandı, diğeri ise kaçtı.

Polis evdeki Recai Ü.’nün çocukları N.Z.Ü. ve E.C.Ü. ile olayın nasıl olduğunu konuşmaya başladı. Bu sırada 2 çocuk evde uyuşturucu bulunduğunu anlattı. Polisler arama kararı çıkartarak evde inceleme yaptı. Evden 2 ruhsatsız tabanca, 69 mermi, 2 hassas terazi, 1920 gram esrar ele geçirildi.

Evdeki aramalar sürerken, devriyedeki mahalle bekçileri birkaç sokak ileride zorlukla yürüyen bir kişiden şüphelendi. Kaçmaya çalışırken yakalanan kişinin, Recai Ü.’nün evinde polislerin elinden kaçan Abdülkadir Y. olduğu ortaya çıktı. Abdülkadir Y.’nin üzerinden siyah peçe, 2 naylon eldiven, neşter ve küpe çıktı.

PLANLARINI İTİRAF ETTİLER

Cihan B. ve Abdülkadir Y.’nin itirafları hırsızlık ihbarından torbacı baskınına dönen olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Recai Ü.’ye sinirlenen kızı N.Z.Ü.’nün erkek arkadaşı olan Abdülkadir Y. ile babasını öldürmek için plan yaptığı ortaya çıktı. Abdülkadir Y. ve Cihan B.’nin hırsızlık süsü vererek cinayeti işleyecekleri, bunun karşılığında da evdeki uyuşturucuyu alacakları ortaya çıktı. Cihan B. ve Abdulkadir Y. kasten öldürmeye teşebbüs, Recai Ü.’nün kızı N.Z.Ü. ise kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı.

'YALANDAN YAS TUTACAKTIM'

17 yaşındaki N.Z.Ü. polisteki ifadesinde, “Babam bana şiddet uyguluyordu. Zaman zaman cinsel istismarda da bulunuyordu. Ondan kurtulmak istiyordum. Sevgilim olan Abdülkadir Y. ile bir plan yaptık. Abdülkadir bir arkadaşıyla eve hırsızlık amacıyla gelecek, evdeki uyuşturucu ve paraları alırken çıkacak arbedede de babamı bıçaklayarak öldürecekti. Ben de 3 gün yalandan yas tutacak, yakalanmazsak babamdan rahat bir şekilde kurtulacaktım” dedi.

Eyüp SERBEST / HÜRRİYET