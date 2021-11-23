Türkiye Kendisini yaralayan amcasını 10 sene sonra öldürdü!

Kendisini yaralayan amcasını 10 sene sonra öldürdü!

Türkiye

Kendisini yaralayan amcasını 10 sene sonra öldürdü!

Diyarbakır'da 32 yaşındaki Mehmet K., 10 yıl öncesinde kendisini silahla yaralayarak görme yetisini kısmen kaybetmesine sebep olan 57 yaşındaki amcası Ali K.'yı, bıçaklayarak öldürdü.

23 Kasım 2021, Salı 11:23 Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen olayda yeğeni Mehmet K.'yı 10 yıl önce silahla yaralayarak görme yetisini kaybetmesine sebep olan Ali K. koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevinden izinli çıktı.

Amcasının sokakta yürüdüğünü gören Mehmet K., Ali K.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali K., sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP İŞE GİTMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceledi, çevredekilerin ifadesine başvurdu. Kısa sürede cinayet şüphelisinin Mehmet K. olduğu tespit edildi. Ekipler, olaydan 1,5 saat sonra Mehmet K.’nin, ağabeyi Sami K.’ye ait otomobille bölgeden ayrıldığını belirledi.

Olay sonrası çalıştığı kuruma giderek, işbaşı yaptığı ve kıyafetlerini değiştirdiği saptanan Mehmet K., gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçağın yanı sıra Mehmet K.’nin giydiği kıyafetler ıslak bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Mehmet K., emniyetteki ifadesinde, 10 yıl önce amcası Ali K. tarafından silahla yaralandığını söyledi. Ali K.’nin ise 10 yıl önce karıştığı olay sonrası ‘kasten yaralama’ suçundan 24 yıl ceza aldığı, haziran ayında izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edildi.

Suçunu itiraf eden Mehmet K., ağabeyi Sami K.’nin aracını olay sonrası aldığını ve bölgeden ayrıldığını aktardı. Ekipler, bunun üzerine çalışmalarını genişleterek ağabey Sami K.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet K. ve ağabeyi Sami K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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