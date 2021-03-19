Kene felç etti!

Daha sonra aldığı kararda haklı olduğunu gördü. Meğerse kızı ‘kene felci’ geçiriyormuş.

Annenin diğer bütün ebeveynleri uyardığı yazısı ise şu şekilde;

Bu sabah çok korktuk. Neyse ki şimdi her şey düzeldi. Ancak yine de bunu sizinle paylaşmak istedim.

Geçen gece Evelyn tuhaf davranmaya başladı. Banyo yaptıktan sonra pijamalarını giydirecekken ayakta durmakta zorlanıyordu. Kızımı yatağına yatırmayı başardım. Nedense biraz gergindi. Ben de gece yanında yattım.

Sabah uyandığımızda kızım ayağa kalkamıyordu. Ayağa kalkmayı bırakın ne ellerini ne de kollarını hareket ettirebiliyordu. Videosunu çekip aile doktorumuza yolladım. Aile doktorumuz bize zamanında dönemeyince kızımı hemen acile götürdüm.

Sonunda sıra bize geldi ve doktor muayene için kızımı odaya aldı. Doktor, 15 yıl boyunca benzer belirtileri gösteren 7 veya 8 çocukla karşılaştığını söyledi. Kızımın saçını taramaya başladılar ve saçlarının arasında gizlenmiş bir kene buldular.

Kenenin kısmen kızımı felç ettiğini söylediler. Öte yandan aynı şey köpeklerin de başına gelebiliyormuş ve hatta köpekleri öldürüyormuş. İyi ki kızımı zamanında acile götürmüşünüz. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş.

Keneler hiç tahmin etmeyeceğiniz yerlerden çıkabiliyorlar. Bu kadar küçük bir böceğin insan ve hayvan hayatını bu denli tehdit etmesi inanılır gibi değil.

Kızımın başına kene yapıştığını kendim fark edemediğim için aslında kendime de kızmadım değil. Ancak daha önce hiç böyle bir şey duymadığımdan aklıma bile gelmedi.

Hala acildeyiz. Keneyi çıkarmayı başardılar. Kızımın birkaç saat içinde kendine geleceğini söylediler. Şu anda patlamış mısır yiyor ve çizgi film izliyor.













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