ABD’nin başkan adayıyken henüz 42 yaşında suikasta kurban giden Robert F. Kennedy’nin katili Sirhan Sirhan’a (77) özgürlük yolu göründü. California eyaleti, 16’ncı kez serbest kalmak için başvuran Filistin asıllı Sirhan’ın şartlı tahliye ile salınmasını bu kez onayladı. Sirhan’ın tehlike oluşturmadığına kanaat getirildi. Ancak af yetkisi valide. Sirhan’ın salınıp salınmayacağı 90 gün sonra belli olcak. Kennedy’nin iki oğlu da katili affettiklerini söyledi.

SUİKASTI HATIRLAMIYOR

Kennedy’nin dokuz çocuğundan hayatta kalan altısı ise bu karara tepki gösterdi. RFK, suikasta kurban giden ağabeyi ABD eski başkanı John F. Kennedy’nin ölümünden beş yıl sonra başkanlık için yarışıyordu. 1968’de Los Angeles’ta konuşma yaptığı kürsüden inince öldürülmüştü. O yıl 24 yaşında olan Sirhan (77), yakalanınca Kennedy’nin İsrail’i destekleyen açıklamalarına sinirlendiğini söylemişti. Sirhan, tutuklandığı günden bu yana cinayeti hatırlamadığını savunuyor.

Önce idama çarptırılan Sirhan’ın cezası sonra müebbet hapse çevrildi.

TARİHİN AKIŞI DEĞİŞTİ

Sirhan, suikast günü atış talimi yaptığını, araba bile süremeyecek kadar çok sarhoş olduğunu, sadece cinayet öncesinde kahve içtiğini ve gözaltına alınırken boynuna çöken polisler nedeniyle boğulmak üzereyken ayıldığını söylüyor. Uzlaşmacı kişiliğiyle ABD ve dünya tarihini değiştirmeye soyunan Robert Kennedy suikastı, ABD’nin bugün bile halen çözemediği ırkçılık ve fakirlik sorunlarının derinleşmesine ve toplumun ikiye bölünmesine yol açtı.

Robert F. Kennedy (1925-1968), vurulduktan 26 saat sonra ölmüştü.