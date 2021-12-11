İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kensington Sarayı yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilerek, saray bölgesindeki yollar trafiğe kapatıldı. Kensington ve Chelsea polisi tarafından yapılan açıklamada, Kensington Sarayı ve Saray Kapısı Kavşağında meydana gelen bir olaya müdahale edildiğini belirtilerek, "Halk için herhangi bir risk yok ancak yollar kapalı ve bir süre daha kapalı kalacak" ifadelerine yer verildi.

Görgü tanıkları, saray yakınlarında 3 kez şiddetli patlama sesinin duyulduğunu ve sağlık ekiplerinin bir kişiye kalp masajı uyguladığını gördüğünü aktardı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, patlama seslerinin Kensington Sarayıyla bağlantılı olmadığı ve olayın araştırılması için bölgede bir helikopterin dolaştığı belirtildi.

NEDENİ BELLİ OLDU

İngiltere’deki Kensington Sarayı yakınlarındaki, şiddetli patlama seslerinin polis ile bir şüpheli arasındaki silahlı çatışmadan kaynaklandığı ve şüpheli şahsın vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 15.00 sularında Kensington Sarayı yakınlarındaki Marloes Road’da bulunan bir bankaya silahlı bir kişinin girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin gönderildiği aktarılarak, şüphelinin daha sonra bir arabaya binerek bölgeden kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin saat 15.19 sırasında Kensington Yolu ile Saray Kapısı Kavşağı’ndaki bir aracı durdurduğu ve silah çatışma çıktığı bildirildi. Polis, silahlı şahsın çatışma sırasında yaralandığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Polis silahlı şahsın kimliğinin doğrulanması ve için çalışmaların sürdüğünü belirterek, olay hakkında Metropolitan Polisi Mesleki Standartlar Müdürlüğünün bilgilendirildiğini aktardı. Metropolitan Polisi, olayın Bağımsız Polis Davranış Ofisi’ne yönlendirildiğini belirtti.

Görgü tanığı, polisin bir taksiyi durduğunu ve iki el ateş ettiğini ifade ederek, "Hızlı bir şekilde arka arkaya iki atış oldu" dedi.

Terör olayı olarak değerlendirilmedi

Açıklamada, bölgede birçok yolun bir süre daha trafiğe kapalı kalacağı belirtilerek, halkın bölgeden uzak durması ve olayın terör olayı olarak değerlendirilmediği aktarıldı.





İHA