Kent ekonomisi her geçen gün daha da büyüyor

Sektör çeşitliliği bakımından birçok zenginliğe sahip olan Afyonkarahisar’da; şekerleme, sucuk, pastırma, kiraz, vişne, haşhaş ve patates başta olmak üzere gıda ürünleri, doğaltaş, hayvancılık, konveyör bant, maden suyu, mutfak gereçleri, emaye, toprak sanayi, termal turizm ve seracılık önde gelen sektörler. Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp Kuşağı’nda yer alan Türkiye, önemli mermer rezervine sahip. Bu rezervin dikkat çeken bir kısmı Afyon’da bulunuyor. Türkiye’nin doğaltaş ihracatının yüzde 11.54’ünü Afyon yapıyor. Türkiye’nin yumurta üretim merkezi Afyon, fiyatların da belirlendiği il konumunda. İmalat sanayisinde her geçen gün büyüyen Afyon’da 7’si üretime başlamış 9 organize sanayi bölgesi bulunuyor.

DIŞ TİCARET FAZLASI

Başlangıçta tarıma dayalı olarak gelişen sanayi sektörü, günümüzde çeşitliliğini artırıyor. Termal kaynaklı topraksız seracılıkta Türkiye’ye öncülük eden Afyon, jeotermal sera domates üretiminde de 1. sırada yer alıyor. Termal turizmin başkenti olan Afyon, misafirlerine 12 ay sağlık hizmeti veriyor. 2020 yılında Türkiye 323 milyon dolar döviz kazandıran Afyon, ihracatta 81 il arasında 30 sırada. 339 firma, 2020 yılında 138 ülke ve 4 serbest bölgeye ihracat yaptı. Afyon, 78 milyon 773 bin dolar ile Türkiye’de en fazla ithalat yapan 44. il durumda. Dış ticaret fazlası veren ender illerden biri olan Afyon, 2020 yılında 1 dolarlık ithalata karşılık yaklaşık 4.1 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılının ilk 7 ayında ihracat 2020 yılına göre yüzde 20.7, 2019 yılına göre yüzde yüzde 7.6 artış göstererek 217 milyon 811 bin dolara ulaştı. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen ihracatta artış sürdü.

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