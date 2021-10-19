Türkiye Kentsel dönüşüm için boşaltılan binalar hırsızların hedefi oldu

Kentsel dönüşüm için boşaltılan binalar hırsızların hedefi oldu

Türkiye

Kentsel dönüşüm için boşaltılan binalar hırsızların hedefi oldu

Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binalar hırsızların hedefi oldu. Her gün erken saatlerde at arabaları ile gelen hırsızlar, apartmanda maddi değeri olan malzemeleri götürüyor.

19 Ekim 2021, Salı 10:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde süren kentsel dönüşüm kapsamında Derya Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartman boşaltıldı.

Atıl halde kalan apartman, at arabasıyla gelen hırsızların uğrak mekanı haline geldi. Sabah erken saatlerde gelen farklı kişiler, apartmanda maddi değeri olan malzemeleri at arabalarına yükleyip, uzaklaşıyor.

Şüphelilerin, kendilerini uyaranlara da tepki gösterdikleri iddia edildi.

CANLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

Şüpheliler, malzemeleri sökmek için hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Kadınların kendilerini tehlikeye atıp, balkon korkuluklarına çıkarak malzemeleri sökmelerini çevredekiler cep telefonunu kamerasıyla kaydetti.

Öte yandan söktükleri bazı malzemeleri balkondan aşağı atan kişiler, çevredeki araçlara da zarar verdi.



"KÜFÜR VE HAKARET EDİYORLAR"

Uyardıkları zaman hırsızların küfür ve hakaretlerine uğradıklarını söyleyen Emrah Battal, "Hırsızlar dadanıyor. Gördüğünüz gibi arkamızdaki binada sabah başlıyorlar.

Kapısını ve farklı yerlerini söküyorlar. Bir de vurdukları şeyleri, arabalarımızın üzerine atıyorlar. Hasar görüyoruz bu yüzden. Söktükleri şeyleri aşağıya atıyorlar. Bir kısmını topluyorlar, bir kısmını toplamıyorlar. Arabalarımıza, camlarımıza geliyor.

Konuştuğumuz zaman küfür ve hakaret ediyorlar. Atla geliyorlar, gecenin beşinde ne varsa topluyorlar. Yetkilileri de 3-4 defa aradık. Bu bina sahipsiz kalmış şekilde gördüğünüz gibi her şeyi söküp atıyorlar. Gelip demir kapılarını söktüler. Kablolarını söküyorlar" ifadelerini kullandı.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fenerbahçe’nin hayal kırıklığı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Anlaşılıyor
Rauf Tamer
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Hakan Çelik
İstanbul’un Paris’ten ne eksiği var?
Hakan Çelik
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Taksici valizi açınca gözlerine inanamadı! Paranın miktarı dudak uçuklattı