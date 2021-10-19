Kentsel dönüşüm için boşaltılan binalar hırsızların hedefi oldu

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde süren kentsel dönüşüm kapsamında Derya Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartman boşaltıldı.

Atıl halde kalan apartman, at arabasıyla gelen hırsızların uğrak mekanı haline geldi. Sabah erken saatlerde gelen farklı kişiler, apartmanda maddi değeri olan malzemeleri at arabalarına yükleyip, uzaklaşıyor.

Şüphelilerin, kendilerini uyaranlara da tepki gösterdikleri iddia edildi.

CANLARINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

Şüpheliler, malzemeleri sökmek için hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Kadınların kendilerini tehlikeye atıp, balkon korkuluklarına çıkarak malzemeleri sökmelerini çevredekiler cep telefonunu kamerasıyla kaydetti.

Öte yandan söktükleri bazı malzemeleri balkondan aşağı atan kişiler, çevredeki araçlara da zarar verdi.









"KÜFÜR VE HAKARET EDİYORLAR"

Uyardıkları zaman hırsızların küfür ve hakaretlerine uğradıklarını söyleyen Emrah Battal, "Hırsızlar dadanıyor. Gördüğünüz gibi arkamızdaki binada sabah başlıyorlar.

Kapısını ve farklı yerlerini söküyorlar. Bir de vurdukları şeyleri, arabalarımızın üzerine atıyorlar. Hasar görüyoruz bu yüzden. Söktükleri şeyleri aşağıya atıyorlar. Bir kısmını topluyorlar, bir kısmını toplamıyorlar. Arabalarımıza, camlarımıza geliyor.

Konuştuğumuz zaman küfür ve hakaret ediyorlar. Atla geliyorlar, gecenin beşinde ne varsa topluyorlar. Yetkilileri de 3-4 defa aradık. Bu bina sahipsiz kalmış şekilde gördüğünüz gibi her şeyi söküp atıyorlar. Gelip demir kapılarını söktüler. Kablolarını söküyorlar" ifadelerini kullandı.

DHA