Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde kentsel dönüşüm kapsamında 115 bin hak sahibine 209 milyon lira kira yardımı yapıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı almak isteyenler şartları merak ettiği kadar kira yardımının ne kadar ve kaç ay süreyle yapıldığını da araştırıyor. Sizler için tüm ayrıntıları bir araya getirdik.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

Kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyenler, belirlenen şartları sağladığı takdirde kira yardımı alabiliyor. 2021 yılında kira yardımının ne kadar olduğu belli oldu. Rakamlar değişiklik gösterirken en az 715 en çok 1500 TL yardım yapılıyor. Yapılan kira yardımı bu aralık içerisinde değişiyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI KAÇ AY YAPILIYOR?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, dönüşüm kapsamına alınan yapıların tespit edilmesiyle yapılmaktadır. 750 ile 1500 TL arasında değişen kira yardımı 18 ay süre ile işleme alınır. Kentsel dönüşüm kapsamına alındıktan sonra tahliye kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlerine ve kamuya yapılan başvuru sonucunda kira yardımı alınmaktadır. Hak sahiplerine belge ve talep formunun doldurulmaları gerektiği bildirilir. Belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvuruları onaylanan kişilere 18 ay boyunca kira yardımı yapılarak devlet tarafından destekleme politikası yürütülmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

2021 yılında kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusunda bulunmak isteyenlerin Bakanlık tarafından belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Bu belgeleri şunlardır:

Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi örneği,

Güncel alınan tapu kaydı ve tapu belgesinin ilgili birimlerine iletilmesi zorunlu tutulmuştur,

Başvuru sahibinin kira yardımı ve başvuru işlemi için doldurması öngörülen başvuru dilekçesi örneği,

Yapının hasarlı ve riski olduğunu ispatlayan rapor ve yıkım formu belgesi,

Hak sahibi ya da velinin Ziraat Bankası’nda hesabı olduğuna dair hesap cüzdan fotokopisi örneği,

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı sürecinde başvuru sahiplerine herhangi bir fatura düzenlenerek, fatura işlem kaydının son 3 aylık süreçte fatura kaydının onaylanarak belgelenmesi gerekir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ ŞARTLARI TAŞIMAK GEREKİR?

2021 kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli şartlar kanun kapsamında belirlenmiştir. Yasa gereğince uygulamanın gerektirdiği hallerde birinci fıkrada belirtilen işlemler dışında kanun kapsamındaki yapıları kullanmak gerekir. Hasarlı ve riski yapıdaki konutları kullanan kişilere geçici konut ya da kira yardımı yapılarak mesken yardımı ve kira para desteği sağlanmaktadır. Sosyal politikalar bünyesinde ele alınan destekleme ödemeleri kapsamında bu kişilere yapılan anlaşma gereği kira yardımı yapılması öngörülmektedir. Bankaların kullandığı kredilerle dönüşüm projeleri bankaların özel devlet destekli hesaplarından ödenmektedir. Sosyal fon destekleri olarak kira yardımı ödenekleri dönüşüm projeleri bünyesinde vatandaşa yardım edilmektedir. Faiz desteği veren bankaların usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı ödenek ve bütçe planlarında belirtilmektedir. 2021 kentsel dönüşüm kira yardımı ile riskli ve yıkım grubunda olan binalar yıkılarak yerine daha sağlam ve uzun ömürlü yaşanabilecek, deprem ve doğal afetlere dayanıklı yapı ve binalar inşa edilmektedir. Devlet, sağladığı kentsel dönüşüm kapsamına alınan binalarda oturan kişilere kira yardım desteği sunmaya devam etmektedir.