Vaka sayısındaki artış sonrası uyarılar gelmeye devam ediyor. Adana'da camilerden yapılan anons sonrası bir ilde daha minarelerden uyarılar yükseldi. Öte yandan endişe seviyesi bir kentte daha artıyor. Şehir Hastanesi Başhekimi, "Günde 2 vakamız varken, 30-40'a çıktık." ifadelerini kullandı.

Edirne’de son günlerde artış gösteren korona virüs salgını nedeniyle camilerden vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için anonslar yapılırken, denetim yapan polis ekipleri şehrin kalabalık yerlerine maskesiz girmek isteyen vatandaşlara izin vermedi.

Edirne’de vaka sayısında artış gözlendiği için valilik tarafından gün boyu camilerden "Rehavete kapılmayalım, maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenine dikkat edelim" anonsları yapıldı.

Kent merkezinde bulunan halkın yoğun olarak kullandığı Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Çarşısı'nın giriş ve çıkışlarına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konulan bariyerle birlikte girişler ve çıkışlar kontrol altına alındı. Maske takmayan vatandaşların caddeye girmesine izin vermeyen polis, bir yandan da sık sık sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Turnacı köyüne İstanbul’dan ziyarete gelen ve yine Uzunköprü’nün Yağmurca köyüne Çorlu’dan ziyarete gelen 2 kişinin korona virüs testleri ise pozitif çıktı.

Kent merkezinde ikamet eden 4 kişinin de korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastalar tedavi edilmek üzere Edirne'ye sevk edildi. Filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile 10’dan fazla kişi gözetim altına alındı.

60 kişilik ekip denetimlere başladı

Edirne’de berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler, açık alanlar, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, park/piknik alanları vb. yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler çerçevesinde Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü sekreteryasında kurulan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı personellerinin katılımıyla oluşturulan 15 komisyon, 60 personel tarafından 4 bin 559 denetim gerçekleştirildi.

DSÖ'den açıklama

DSÖ Türkiye Program Yöneticisi Prof. Dr. Toger Ergüder, tüm dünyada yeni vaka sayısı ve ölümlerin arttığını söyledi. Prof. Dr. Ergüder, "Bugün itibarıyla vaka sayısı 8 milyonu aştı, ölüm sayıları da 450 bini geçti. Salgının merkezi daha çok Amerika kıtası oldu. Tüm görülen yeni vakaların ve ölümlerin yaklaşık yarısı burada görüldü.

Dünyada da salgın yavaş yavaş başka ülkelerde de yeniden görülmeye başladı ve en son Çin’de de ilk defa uzun bir zaman sonra 100’e yakın vaka görüldü. Bu nedenle dünya bir yandan mevcut salgınla mücadele ederken bir yandan da yeni vakaların başka kıtalarda görülmemesi için gerekli önlemleri almaya çalışıyor'' dedi.

20 kat arttı

Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, birçok bölgede yapılan düğün yemeği, kahvaltı programı, asker uğurlama, nişan gibi etkinliklerin corona virüs vaka sayısını artırdığını söyledi. Prof. Dr. Çelik, "Hastanemizde günde 2 pozitif vakamız varken şimdi 30 ile 40 vaka arasına çıktık" dedi.

Prof. Dr. İlhami Çelik, pandemide en önemli unsurun vatandaşın kendisi olduğunu belirterek, "Toplum nasıl hareket ederse ona göre yol alırsınız. Her insanın başına polis, jandarma ve bekçi dikemeyeceğinize göre insanlarımızın uyacağı kurallar var. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı her gün söylüyorlar. Bizim ciddi bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. 1 Haziran normalleşmenin başladığı süreydi. Biz bunu azaltırken 'yeni normal hayat' demiştik. Yeni normalden bahsederken de sizin eskiden olduğu gibi insanlarla tokalaşmak, yakın mesafede oturmak ve sarılmak gibi eylemleri yapmamanız gerekiyordu. Sosyal mesafeyi korumanız ve maskenizi asla çıkarmamanız gerekiyordu. El hijyeninize de dikkat etmeniz gerekiyordu. Maalesef bizler tedbirlere uymuyoruz. Koronavirüsten önceki yaşamımıza döndük. Sanıyorum ki bunlar yanlış anlaşıldı" ifadelerini kullandı.



