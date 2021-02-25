Türkiye Kentte koronavirüs vakaları azalıyor

Kentte koronavirüs vakaları azalıyor

Türkiye

Kentte koronavirüs vakaları azalıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte koronavirüs vakalarının azalma eğiliminde olduğunu belirterek, "Şu an için günlük ortalama 20 ila 30 bandı arasında vaka durumumuz var. Aşılama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şu an için 70 binin üzerinde vatandaşımız aşılandı" dedi.

25 Şubat 2021, Perşembe 19:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sivas’ta İl Pandemi Kurulu Değerlendirme Toplantısı Vali Salih Ayhan Başkanlığı’nda yapıldı. Toplantıda, il genelindeki salgının seyri ve 1 Mart’ta başlayacak kademeli normalleşme süreci öncesinde yapılan hazırlıklar değerlendirildi.

’GÜNLÜK ORTALAMA 20 İLA 30 VAKAMIZ VAR’

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, 1 Mart itibariyle kentteki bazı okulların açılacağını duyurdu. Vali Ayhan, "Toplantımızda son bir kaç hafta içerisindeki genel durumumuzu değerlendirmeyi planlıyoruz. 1 Mart’tan itibaren bazı okullarımızı açacağız. Rakamlarımıza bakarak bir yol haritası çizeceğiz. Sivas halkı bu işi benimsedi. Rakamlarımız yüz güldürüyor. Tabii ki yeterli değil. 1 vaka dahi kalmış olsa mücadele bitmemiş demektir.

Şu an için günlük ortalama 20 ila 30 bandı arasında vaka durumumuz var. Aşılama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Şu an için 70 binin üzerinde vatandaşımız aşılandı. Süreci hep birlikte güzel bir şekilde yönettiğimizi söyleyebilirim. Toplantımız sonucunda ileriye dönük bir karar alıp bu kararı vatandaşlarımıza duyuracağız. Esnafımıza sabrından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yakında güzel adımlar atacağız" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sakin olun, izdiham yaratmayın lütfen!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin aradığı 7 korona sorusu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
2’nci cephe
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çözüm süreci doğruydu
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Banu Şen
Geleceğimiz tarımda
Banu Şen
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 10 gün süreyle ikinci kez karantinaya alındı