Türkiye Kentte son iki günde 20 yeni vaka tespit edildi

Kentte son iki günde 20 yeni vaka tespit edildi

Türkiye

Kentte son iki günde 20 yeni vaka tespit edildi

Tokat'ta son iki günde 20 kişide corona virüs tespit edildi.

16 Haziran 2020, Salı 14:10 Son Güncelleme:
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Tokat’ta il genelindeki korona virüs hastalarının kabul edildiği pandemi hastanesinde son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Yarısı corona virüs hastalarına ayrılan Tokat Devlet Hastanesi'ne son 2 günde getirilen 20 corona virüs şüphelisi hastanın testleri pozitif çıktı. Son bir günde hastaneye sevk edilen 12 kişiden 6’sının Zile ilçesinden çıkması dikkat çekti. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Uzunköyden 5 vaka ile ilçe merkezinden 1 kişi hastanede tedaviye alındığı ifade edildi.

İran’dan yurda giriş yapan ağır vasıta şoförlerinden yabancı uyruklu bir kişi ile Türk vatandaşının sınır kapısında corona virüs testi için sürüntü alındı. Yollarına devam eden sürücülerin testlerinin pozitif çıkması üzerine Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis tarafından araçlar durduruldu. Her iki tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafında ambulansla Tokat'a getirilerek tedavi altına alındı.

İHA


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