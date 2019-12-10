Kenya’da katı kürtaj kuralları korkunç sonuçlar ‘doğuruyor’

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da, katı kürtaj kuralları nedeniyle pek çok kadın, istenmeyen gebelikler sonucu doğan bebeklerini akıl almaz yöntemlerle öldürüyor. İngiliz The Telegraph gazetesinde yayımlanan habere göre, kürtaj talebi olumsuz yanıt alan kadınlar, yeni doğan bebeklerine anne sütü yerine kola gibi asitli içecekler veriyor.

Kenya’da kürtaj, annenin sağlık durumu tehlikede olmadığı sürece yasadışı. Söz konusu durumun ‘yeni doğan cinayeti krizi’ olarak nitelendiği haberde, çöp kovalarına ve nehirlere bırakılan bebeklerde de kürtaj kurallarının sıkılaştırılmasının ardından artış gözlendiği belirtiliyor. Mayıs ayında sadece bir haftada 8 yeni doğan bebeğin cansız bedeni nehirden çıkarılmıştı. Çöp ayıklayıcısı Wilson Cheptoo’nun ise bir yıl içinde tek başına 15 yeni doğan bebeğin cesedini bulmasının yanı sıra, üstelik bu durumun meslektaşları arasında çok da ‘sıradışı bir şey olmadığına’ işaret ediyor.

Devlet hastanesinde ebe olarak çalışan Florence ise cep telefonunda ölü fetüslerin yer aldığı pek çok fotoğrafın bulunduğunu söylüyor. Florence, bunlardan henüz fetüs pozisyonundaki bebeğin çöpteki fotoğrafını göstererek durumun vehametine dikkat çekiyor. Florence, bu bebeğin de kola içilerek öldürüldüğünün tespit edildiğini belirtiyor.





Merdiven altı kliniklerde ölümcül kürtajlar

Bölgede faaliyet gösteren aktivistler ise, farklı şekillerde görülen yeni doğan cinayetlerinde en çok tercih edilenin merdiven altı kliniklerde yapılan tehlikeli kürtajlar olduğunu ifade ediyor. Bu kliniklerde sahne doktorlar suni sancı verdikleri kadına doğum yaptırıyor, ardından da bebeği öldürüyor. Bu işlemler bazen kadının da hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor.

Ülkede kadınlar için çalışan hayır kurumlarından Marie Stopes için çalışmalarını sürdüren aktivist Caroline Otera, Dandora şehrinde bildiği bir eczacının ‘bebek öldürme hizmeti’ de verdiğini, doğumu soğuk suyla dolu bir kovaya yaptırdığını, ardından da bebeği kafasına vurduğu bir çekiç darbesiyle öldürdüğünü anlatıyor. Bu eczane, ülkede tanınan bir aktivistin yasadışı kürtaj sırasında ölmesiyle polis tarafından kapatılmıştı. Ancak, bu kliniklerden pek çok yerde hala bulunduğu ifade ediliyor.

Kenya’da yetkili kurumlar tarafından yeni doğan cinayetlerine dair bir istatistik tutulmaması dahi başlı başına bir problem olarak niteleniyor. Aktivistler ise bu bebek cinayetlerinin arkasında durmuyor ama sorunun çözülmesinin ancak ‘anlamaya çalışma’ ve problemin daha geniş kapsamında soruşturulmasıyla çözüleceğine işaret ediyor.





Ceza yasası değiştirilmedi

Kenya’da esasında 2010 yılına kadar neredeyse tamamen yasa dışı olan kürtaja ulaşımı en azından ‘kolaylaştıracak’ bir dizi adım atıldı. Ancak anayasada ceza yasası değişmedi. İzinsiz kürtajın cezası ise 14 yıl hapis istemi...

Marie Stopes’un verilerine göre ülkede senede 350 bin kadın yasa dışı kürtaj yaptırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kenya’da günde 7 kadın merdiven altı kürtajları nedeniyle hayatını kaybediyor.





Peki genç kadınlar neden hamile kalıyor?

Bölgede kadın sorunlarından sorumlu yetkili Mwenda Karisa, özellikle ergen yaştaki genç kızlarda istenmeyen gebeliklerin ardındaki en büyük nedenleri erken evlilik ve tecavüz olarak aktarıyor. Ancak sosyo-ekonomik sorunlara değinmeden geçmiyor. Karisa, kuraklık ve sellerle boğuşan yoksul ülkede halkın beslenme ihitiyacını bile karşılayamadığını bu nedenle de bazı ailelerin kızlarını temel gıda maddeleri karşılığında esnafla cinsel ilişkiye zorladığını belirtiyor.