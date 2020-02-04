Kenya'da okul çıkışı izdiham: 14 öğrenci öldü
Kenya'da bir okulda öğrencilerin çıkışı sırasında meydana gelen izdihamda en az 14 öğrenci hayatını kaybetti.
04 Şubat 2020, Salı 10:53 Son Güncelleme:
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Kenya’nın başkenti Nairobi’nin kuzeybatısındaki Kakamega bölgesinde bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı sırasında izdiham meydana geldi. Kenya Eğitim Bakanı George Magoha, olayda 14 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 40 öğrencinin yaralandığını açıkladı.
Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Magoha, ölen öğrencilerin ailelerine baş sağlığı diledi. İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Öte yandan, bazı yerel kaynaklar izdihamın okul merdivenin çökmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.
İHA
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