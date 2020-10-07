Dünya Kenyalılar corona virüs salgınına karşı 3 gün dua edecek

Kenyalılar corona virüs salgınına karşı 3 gün dua edecek

Dünya

Kenyalılar corona virüs salgınına karşı 3 gün dua edecek

Afrika ülkesi Kenya'da halk, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı 3 gün boyunca dua edecek.

07 Ekim 2020, Çarşamba 22:14 Son Güncelleme:
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Kenya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kanze Dena, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde cuma gününden pazar gününe kadar dua edileceğini söyledi. Dena, "Cumartesi günü tüm inançların temsilcilerinin katılacağı bir dua merasimi düzenlenecek. Başkent Nairobi'deki Devlet Başkanlığı binasında yapılacak dua merasimine Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta da katılacak." dedi.

735 kişi hayatını kaybetti

Dua merasiminin televizyon, radyo ve dijital platformlardan canlı yayınlanacağını dile getiren Dena, tüm halkı Kovid-19 salgınına karşı dua etmeye çağırdı. Kenya'da Kovid-19'a karşı ilk kez 21 Mart'ta ülke genelinde dua merasimi düzenlenmişti.

Ülkede şimdiye kadar 39 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 735 kişi hayatını kaybetti.

AA


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