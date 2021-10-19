Kepçe kulak ameliyatı nasıl yapılıyor?

Kulak kıkırdağı gelişiminin yüzde 80’ini altı yaşına kadar tamamlanmış olduğundan; bu yaş itibarıyla kepçe kulak ameliyatı rahatlıkla yapılabilir. Kulaklarında şekil bozukluğu olan çocuklarda bu durumun okula başlanmadan düzeltilmesini tavsiye ederiz. Çocuklar yaşları gereği empati gibi duyguları tam olarak gelişmediği için kulaklarındaki şekil bozukluğu ile okulda alay edilebilir. Bu nedenle kepçe kulak problemi olan çocuklarımıza ameliyatın okul döneminden önce yapılmasını önermekteyiz.

Otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Her iki kulağa uygulanabildiği gibi sadece tek kulak üzerinde de çalışılabilir. Ameliyat süresi, ameliyat tekniğine göre değişmekle birlikte, yaklaşık 1,5- 2 saattir. Ameliyat sonrasında ağrı oldukça azdır. Ameliyat sonrası ilk günler kulaklarda şişlik ve ödem olabilir. Morarma nadiren olur. Ameliyat kulak arkasından kesilerek yapıldığından; bu bölgeye estetik ve kendiliğinden eriyen dikişler atıldığı için genellikle iz kalması ve dikişlerin alınmasıyla ilgili sorun yaşanmamaktadır. Hatta küçük yaşlarda ameliyat kesik olmadan sadece dikişlerle de yapılabilmektedir. Otoplasti operasyonu işitmeyi ve kulak gelişimini olumsuz yönde etkilemez. Ameliyattan hemen sonra kulaklarda bandaj olur ve en az 5 gün süreyle kalır. Bandajların alınmasını takiben kulakların yeni şeklini muhafaza edebilmesi için 4 hafta süreyle hastalarımızdan bandana takmasını istemekteyiz