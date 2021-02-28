Kepçe Kulak Ameliyatı (Otoplasti) Nedir? Kepçe Kulak Nasıl Düzeltilir?

Kulak hacminin gereğinden büyük ve şekil olarak dik uzanması sonucu oluşan kulak görüntüsüne kepçekulak denmektedir. Kulağımız yüzümüz ile belirli oranda ve açıda olduğu için bu görüntü kişiyi rahatsız edebilir.

Kulak şeklinden rahatsız olan herkesin yaptırabileceği bir operasyondur. Özellikle okul öncesi çocuklarda 5-6 yaş bu ameliyat için oldukça ideal bir zamandır.

Kepçe kulak ameliyatı nasıl yapılır?

Doğru teknik ile kişinin ihtiyacına göre hem doğal hem de estetik bir görüntü elde edilebilir. Yapılacak işlemde kişinin yüz hatları ve burun şekli göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sayede en doğal görüntü elde edilir.





Kişinin tercihine göre lokal ya da genel anestezi uygulanabilir. Ortalama işlem 1 – 2 saat sürmektedir. Tercih edilen kesi yeri kulak arkasıdır. Kesi yeri kulak arkası olduğu için iz görünmez ve zaman içerisinde iyileşerek yok olur. İhtiyaca göre farklı cerrahi teknikler uygulanabilir.





İşlem sonrası 5 gün boyunca bandaj kullanılır. İşlem sonrası 10. günde dikişler alınarak kişi gündelik hayatına dönebilir. Doktorun tavsiyesi ile 1 – 3 ay arası ağır egzersizden ve yük kaldırmadan kaçınılmalıdır. Operasyon sonrası 8 hafta boyunca geceleri koruyucu bandaj kullanılması gerekmektedir.





Kepçe kulak ameliyatı riskli midir?





Düşük risk grubunda olan kepçe kulak ameliyatında sorun yaşanmamaktadır. Kısa dönemde görülen şikayetler ise kan toplanması ve enfeksiyondur. Her iki sorun ise uygun tedaviler ile çözüme kavuşturulur. Nadiren karşılaşılan sorunlar ise kulaklarda asimetri oluşması ya da kepçe kulak görünümünün tekrar oluşmaya başlamasıdır. Bu sorunlar için tekrardan cerrahi operasyona gerek duyulur.





Kulak memesi onarım ve şekillendirilmesi nasıl olur?





Ağır küpe tercih eden kişilerde karşılaşılan bu sorun ile kulak memesi doğal şeklini kaybederek aşağı doğru sarkar. Sarkma ile birlikte kulak deliği genişler hatta kulak memesi yırtılabilir. Bu ve benzeri durumlarda tercih edilen işlemler ise kulak memesi şeklinin düzeltilmesi ve küpe deliğinin daraltılmasıdır. Kısa süren bu işlemde lokal anestezi tercih edilmektedir.

Aynı zamanda kulak memesinin genetik büyüklüğü nedeni ile de cerrahi olarak küçültme işlemi yapılabilir.





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