Özellikle soslu tarifleri ile dünyanın dört bir yanına yayılan makarnalar, birbirinden güzel ve lezzetli türleri ile de hem damakları hem de gözleri şenlendiriyor. Bu sevilen makarna türlerinden birisi beyaz makarnaya alternatif oluşturan kepekli makarnadır.

Kepekli Makarna Tarifi ve Yapılışı: Kepekli Makarna Nasıl Yapılır?

Beyaz makarna ile kıyaslandığı zaman düşük kalorisi ile diyet yapanların listelerinde yer alan kepekli makarna, kilosuna dikkat edenler ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenler için ideal bir gıdadır. Kepekli makarna tohum ve kepek içeren tam buğdaydan yapılmakta olup rafine undan yapılan beyaz makarnanın yanında iyi bir seçenek oluşturmaktadır. Kepekli makarna kilosuna dikkat edenler ile diyet yapan kişiler için hem doyurucu hem de oldukça lezzetli bir makarna çeşididir. Nefis tariflerde göze çarpan kepekli makarna özellikle soslu malzemeler katılarak ağız tadı ile yenilmektedir.

Kepek kullanılarak hazırlanan makarna hamurunun kelebek, spagetti, penne ve daha farklı şekillerde kesilerek gerek evde gerekse el değmeden makinalarda hazırlanarak paketlenen kepekli makarnalar pişime hazır hale getirilmektedir. Hamur açma ve kesme makineleri ile bu işlemler yapılabileceği ile el emeği ve göz nuru ile de evlerde yapılabilmektedir. Son derece sağlıklı olan bu makarnaların pişirilmesi de beyaz makarnalar gibi suda haşlama şeklinde olmaktadır. Uzun olmayan pişme süreleri ile kepekli makarna tarifleri lezzetli malzemelerin katılımı ile birlikte sofraları süslemektedir.

Enfes Bir Kepekli Makarna Tarifi

Sevdikleriniz ve misafirleriniz için öğle ve akşam yemeklerinde

Gerekli Malzemeler

- 1 paket kepekli makarna

- Tuz

- Zeytinyağı

- 2 diş sarımsak

- 1 yemek kaşığı kuru fesleğen

- 3 tane domates

- Beyaz peynir

- Dere otu

Hazırlanışı

Öncelikle enfes bir kepekli makarna elde edebilmek için kepekli makarnanın iyi bir şekilde ve damak tadına en uygun kıvamda pişirilmesi gerekir. Bunun için tencerede ısıtılarak kaynama noktasına gelen suya kepekli makarna ile tuz atılır. Bu şekilde kaynayan suya atılan kepekli makarnalar yaklaşık olarak 10 dakika kadar haşlanır.

Başka bir tencerede zeytinyağı kızdırılır. Kızdırılan zeytinyağının üzerine önceden rendelenen domatesler ilave edilerek kaynatılır. Kaynatılan tarif kızarmaya başladığı esnada önceden ezilen sarımsaklar eklenir ve ortalama bir dakika kadar süre pişirildikten sonra fesleğenler eklenir. Fesleğenler eklendikten sonra yine bir dakika kadar karışım kaynatılır. Haşlanan kepekli makarna süzüldükten sonra belirtildiği şekilde hazırlanan özel makarna sosunun içerisine konulur. Sonra kısık ateşte yaklaşık olarak 2 dakika boyunca karıştırılır.

Sunumu

Kepekli makarna lezzetli, sağlıklı ve besleyici yönü ile olduğu kadar görsel olarak etkileyici sunumu ile de çoğu zaman tabaklara ayrı bir güzellik katmaktadır. Bu beğenilen sunumlardan birisi dereotu ve beyaz peynir üzerine serpilerek yapılan süslemedir. Peynir tercihinde kilo alımına dikkat edenler light peynir çeşitlerini genellikle tercih etmekte ve dereotu ile birlikte servis etmektedir. Dereotu hem besin değerleri hem de görsel açıdan pek çok yemeğe olduğu gibi makarnaya da en fazla yakışan yeşilliklerin başında gelmektedir.

Kepekli Makarnanın Yararları Neler?

Kepekli makarna, düşük kalori değeri ile kilo kontrolüne yardımcı olur. Kepekli makarnanın kalorisi bir porsiyon için yaklaşık olarak 165 -175 kalori aralığında değişmektedir. Yüksek lifli yapısı ve besleyici içeriği sayesinde sindirim ve boşaltım sistemleri için gereken besin maddelerini içerir. Kan şekerinin yükselmesine engel olur. Vücudun yağ, şeker ve karbonhidrat emilimini azaltır.