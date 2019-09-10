Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anma törenlerinde meydana gelen izdihamda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı belirtildi. Bazıları boğulma tehlikesi geçiren yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Kerbela Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Muhsin Halef, olayın bir köprünün çökmesi sonucu meydana geldiği yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, olayın izdihamdan kaynaklandığını söyledi. (İHA)

Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.

İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.