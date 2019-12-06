Evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz kerepiç tatlısı son zamanlarda oldukça tercih edilen bir yöresel tatlı. Misafirlerinize veya akşam yemeklerinde sonra ailenize şık sunumlar ile ikram edebileceğiniz bu enfes lezzetin yapımı oldukça kolay. Kerepiç tatlısı tarifi arıyor ve kerepiç tatlısı nasıl yapılıyor merak ediyorsanız haberimize bakın.

Kerebiç tatlısı tarifi: Kerebiç tatlısı nasıl yapılır?

Kerebiç tatlısı malzemeleri

- 100 gram margarin

- 1 su bardağı irmik

- Yarım paket kabartma tozu

- 2 yumurta

- 2 yemek kaşığı pudra şekeri

- 2/3 çay bardağı sıvı yağ

- Alabildiği kadar un

Kerebiç tatlısı iç harcı için

- Ceviz veya antep fıstığı

- Tarçın

- Şeker

Kerebiç tatlısı köpüğü için

- İmkan varsa çöven otu kökünü kaynatıp mikser ile çırparak köpürte bilirsiniz. İmkan yoksa krem şanti kullanabilirsiniz.

Kerebiç tatlısı yapılışı

Karıştırma kabınıza eritilmiş margarini alın. Üzerine irmiği ve kabartma tozunu ilave edin. Üzerine yumurtaları kırın ve sıvı yağı ilave edin, karıştırın. Daha sonra pudra şekerini ilave edin. Son olarak alabildiği kadar unu ekleyip hamurun kulak memesi kıvamına ulaşmasını sağlayın. İç harcı için ceviz ya da fıstıkları ezin, üzerine tarçın ve toz şeker ilave edin. Hamurunuza istediğiniz büyüklüklerde yuvarlak şekil verin. İç harcından koyup hamurunuzu kapatın ve ister yuvarlak isterseniz de içli köfte gibi şekil verin, tepsinize yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verin. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve üzerine krem şanti ile köpük süsü verin. Üzerine tarçın, fıstık ya da ceviz içi dökebilirsiniz.

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