Kerem Aktürkoğlu 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı

Galatasaray'da yapılan Kerem Aktürkoğlu açıklaması şöyle:

"2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu.

Galatasarayda şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlunu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz."

Kerem Aktürkoğlu: Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet etmek istiyorum

Galatasaray ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile olan sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu dile getiren genç oyuncu, “Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu en başından beri. Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet etmek istiyorum. Fatih hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Ben de elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray’a en güzel şekilde katkı verip şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dedi.