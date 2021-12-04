Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin listesinde!

Galatasaray'ın önceki gün sözleşmesini 2026'ya kadar uzattığı yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin radarında. Fransa Ligue 1'in yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Kerem'i, Lyon ve Marsilya'nın istediğini söyledi.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun değerinin, bu iki takımın çekişmesiyle iyice artacağını belirten Gras, "Bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkabilir. Lyon- Marsilya rekabetinde her şey olabilir. Bu takımlardan biri bir futbolcuyla ilgilenirse, diğerinin ilgisi de bu yöne kayar. Marsilya'nın bu transferde bir adım önde olduğunu düşünüyorum" dedi.



