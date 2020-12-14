Futbol Kerem Aktürkoğlu corona virüse yakalandığını açıkladı

Kerem Aktürkoğlu corona virüse yakalandığını açıkladı

Futbol

Kerem Aktürkoğlu corona virüse yakalandığını açıkladı

Galatasaray'da Hatayspor maçında oyuna girdiği son 10 dakikadyı çok iyi değerlendiren ve dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, corona virüse yakalandığını açıkladı. Galatasaray, 1 oyuncuda virüs çıktığını açıklamış ancak isim vermemişti.

14 Aralık 2020, Pazartesi 12:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray 1 oyuncusunda corona virüs çıktığını açıklamış ancak isim vermemişti. Kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denilmişti.

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O isim Kerem Aktürkoğlu çıktı. 20 yaşındaki oyuncu kendi resmi hesabından bir açıklama yaptı.

Kerem, "Bugün yapılan Covid-19 PCR test sonucum maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavi ve izolasyon sürecim başladı. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.


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