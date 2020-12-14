Kerem Aktürkoğlu corona virüse yakalandığını açıkladı

Galatasaray 1 oyuncusunda corona virüs çıktığını açıklamış ancak isim vermemişti. Kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denilmişti.

O isim Kerem Aktürkoğlu çıktı. 20 yaşındaki oyuncu kendi resmi hesabından bir açıklama yaptı.

Kerem, "Bugün yapılan Covid-19 PCR test sonucum maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavi ve izolasyon sürecim başladı. En kısa zamanda görüşmek üzere" dedi.





İlgili Haberler Çağdaş Atan soru sormayan muhabirlere sinirlendi



