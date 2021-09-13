Futbol 'Kerem Aktürkoğlu kendini star sanıyor!'

'Kerem Aktürkoğlu kendini star sanıyor!'

Futbol

'Kerem Aktürkoğlu kendini star sanıyor!'

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ismi gündemden düşmüyor. Genç oyuncu Marcao ile yaşanan tatsız olayın ardından bir kez daha tartışma konusu oldu.

13 Eylül 2021, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
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BeIN Sports yorumcusu Bülent Timurlenk, Kerem kendini Galatasaray’ın starı zannediyor. Bence değil. Topu alışıyla verişiyle bu takımın starı Morutan, biraz ona baksın izlesin. Takım oyuncusu değil Kerem, olmaya da çalışmıyor" dedi.

Aktürkoğlu ailesinin kulağına giden bu yorum sonrası cevap nitelğinde bir açıklama gelmesi bekleniyor.

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