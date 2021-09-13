'Kerem Aktürkoğlu kendini star sanıyor!'

BeIN Sports yorumcusu Bülent Timurlenk, “Kerem kendini Galatasaray’ın starı zannediyor. Bence değil. Topu alışıyla verişiyle bu takımın starı Morutan, biraz ona baksın izlesin. Takım oyuncusu değil Kerem, olmaya da çalışmıyor" dedi.

Aktürkoğlu ailesinin kulağına giden bu yorum sonrası cevap nitelğinde bir açıklama gelmesi bekleniyor.