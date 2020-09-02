Futbol Kerem Aktürkoğlu resmen Galatasaray'da

Kerem Aktürkoğlu resmen Galatasaray'da

Futbol

Kerem Aktürkoğlu resmen Galatasaray'da

Galatasaray Futbol Takımı, Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

02 Eylül 2020, Çarşamba 18:28 Son Güncelleme:
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Kulübün internet sitesinde, 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı formayla çekilmiş fotoğrafına da yer verilerek yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon TFF 3. Lig'de Anagold 24 Erzincanspor'da forma giymişti.

AA


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