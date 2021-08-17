Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kerem ve Galatasaray camiasından özür dileyen Marcao, "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki de beni affetmeyecek G.Saraylılar olduğunu biliyorum. Biliyorum diyorum, çünkü bu kulübü ve taraftarı çok iyi tanıyorum. Asıl acısını çektiğim, yönetilmesi zor bir duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Futbolun mahremiyetinde birçok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda, o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir evlat olarak Kerem'in anne ve babasından, ellerini öperek af diliyorum. Sonrasında kardeşim Kerem'den özür diliyorum, dünkü davranışımdan ötürü. Bana güvenen, bana yatırım yapan başta Fatih hocam olmak üzere bütün hocalarımızdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve çok değer verdiğim G.Saray taraftarından özür diliyorum. Benden vazgeçmenizi ve beni istemiyor oluşunuzu anlayabilirim, hakkımda verilecek tüm kararlara da saygılıyım ancak sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil. Onlar da bunu hak etmiyor." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.

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