Futbol Kerem Aktürkoğlu'nu listeye aldılar! Hayran kaldılar...
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Kerem Aktürkoğlu'nu listeye aldılar! Hayran kaldılar...

Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da gözler yıldızı her geçen gün parlayan Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Marsilya cephesi maçta yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 09:43 Son Güncelleme:
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Sezon başında Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, milli oyuncunun sözleşmesine 12 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurdu.

Ancak Avrupa Ligi'ndeki maçlar, Fransız yetkililerin kafasını karıştırdı. Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a gelen Marsilya cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı.

Lyon ve Nantes'ın ardından Kerem'i transfer listesine alan Marsilya, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip edecek.

Sabah'ın haberine göre; Fransız ekibinde sezon sonunda Cengiz yerine Kerem'e yatırım yapılması yönünde görüşler dile getirilmeye başlandı.

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